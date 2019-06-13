Более 50 детей поели личи и умерли

Более полусотни детей за последние десять дней погибли после употребления в пищу плодов экзотического фрукта — личи, сообщает Daily Mail. Ещё около 40 детей находятся на грани жизни и смерти.

Ужасающая статистика зарегистрирована в штате Бихар в округе Музаффарпур. По данным издания, причиной смерти несовершеннолетних стали плоды личи, в которых могли содержаться токсины. При этом отмечается, что в реанимации со схожими симптомами в настоящее время находится ещё около 40 детей. Местные власти заявляют, что уже приняты меры с целью недопущения распространения ситуации.

«Департамент здравоохранения уже выпустил рекомендации по уходу за детьми в жаркий период, когда дневная температура превышает +40 градусов», — цитирует издание слова чиновника местного минздрава Ашок Кумар Сингха.

Daily Mail подчёркивает, что вспышки заболеваний, связанных у детей с употреблением в пищу личи, фиксируются в Бихаре местными медиками каждое лето, начиная с 1995 года.

По данным специалистов, незрелые плоды содержат в себе высокую концентрацию гипоглицина, который после попадания в организм может вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, гипоглемическую кому, а также смерть.

Местные жители прозвали заболевание «Чамки Бухар» (пер. «ложная лихорадка» — прим. ред.). В 2014 году недуг унёс рекордные 150 детских жизней.