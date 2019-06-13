Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»

«У него большие возможности»: адвокат о «воскрешении» Цапка

Умалат Сайгитов Адвокат Сергея Цапка прокомментировал телеканалу «360» слухи о внезапном «воскрешении» своего подзащитного, официально умершего в 2014 году. По словам юриста, не исключено, что Цапок подстроил свою гибель.

Ранее пользователи Сети заметили похожего на Цапка мужчину на фото с места аварии в Краснодарском крае , произошедшей 4 июня. В этом ДТП автомобиль BMW врезался в отбойник. Жители Краснодара написали обращение к прокурору с требованием разобраться в ситуации, ссылаясь на тот факт, что Цапка опознали жители станицы Кущёвская, где ранее он проживал.

Умалат Сайгитов заявил, что, учитывая «нелепые» причины смерти Цапка (по официальному заключению смерть наступила из-за оторвавшегося тромба — прим. ред.) в СИЗО , сценарий его воскрешения «вполне правдоподобный».

«У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — пояснил юрист.

При этом адвокат стороны потерпевших по делу Кущёвской банды Максим Кошелев уверяет, что несмотря на слова местных жителей необходимо провести всестороннюю проверку.