Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»

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«У него большие возможности»: адвокат о «воскрешении» Цапка 

Рамблер + ещё 6 8 минут назад
Адвокат Сергея Цапка Умалат Сайгитов прокомментировал телеканалу «360» слухи о внезапном «воскрешении» своего подзащитного, официально умершего в 2014 году. По словам юриста, не исключено, что Цапок подстроил свою гибель.
Ранее пользователи Сети заметили похожего на Цапка мужчину на фото с места аварии в Краснодарском крае, произошедшей 4 июня. В этом ДТП автомобиль BMW врезался в отбойник. Жители Краснодара написали обращение к прокурору с требованием разобраться в ситуации, ссылаясь на тот факт, что Цапка опознали жители станицы Кущёвская, где ранее он проживал.
Умалат Сайгитов заявил, что, учитывая «нелепые» причины смерти Цапка (по официальному заключению смерть наступила из-за оторвавшегося тромба — прим. ред.) в СИЗО, сценарий его воскрешения «вполне правдоподобный».
«У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — пояснил юрист.
При этом адвокат стороны потерпевших по делу Кущёвской банды Максим Кошелев уверяет, что несмотря на слова местных жителей необходимо провести всестороннюю проверку.
«Прислали мне сведения потерпевшие, что у них есть вот такие фотографии, и мы решили, что действительно сходства есть. Так как это свежие фотографии, то нужно провести проверку по этому поводу», — подчеркнул юрист.
Комментарии49
Происшествия , Видео , Умалат Сайгитов , Сергей Цапок , ФСИН , Краснодарский Край
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