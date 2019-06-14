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На одном из танкеров в Оманском заливе нашли неразорвавшуюся мину 

Lenta.ru + ещё 191 52 минуты назад
Фото: ISNA / AP
Американские военные моряки обнаружили на корпусе пострадавшего в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous не сработавшую мину. Об этом телеканалу Fox News сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
По его словам, при помощи таких же бомб в мае 2019 года в том же районе были повреждены четыре танкера.
Утром 13 марта стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Front Altair выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты. Второй пострадавший танкер принадлежит японской компании Kokuka Courageous. Он перевозил метанол.
Позднее в тот же день госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».
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