На одном из танкеров в Оманском заливе нашли неразорвавшуюся мину

Американские военные моряки обнаружили на корпусе пострадавшего в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous не сработавшую мину. Об этом телеканалу Fox News сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

По его словам, при помощи таких же бомб в мае 2019 года в том же районе были повреждены четыре танкера.

Утром 13 марта стало известно, что в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Front Altair выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты. Второй пострадавший танкер принадлежит японской компании Kokuka Courageous. Он перевозил метанол.

Позднее в тот же день госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».