Во дворе российской многоэтажки произошла перестрелка из-за футбола

Во дворе одного из многоэтажных домов Владикавказа произошла перестрелка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления МВД по Северной Осетии, участников перестрелки задержали.

«Конфликт на бытовой почве. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов все участники перестрелки задержаны, оружие изъято», — сообщили в полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

Официально причина стрельбы не называется. Как сообщает Telegram-канал «Осетия», это произошло из-за неудачной ставки в букмекерской конторе.

«Один из участников перестрелки проиграл и эмоционально выражал свое недовольство тем, что команда Южной Осетии победила кубок непризнанных государств, это услышали рядом сидящие люди», — говорится в сообщении.