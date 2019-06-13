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Во дворе российской многоэтажки произошла перестрелка из-за футбола 

Lenta.ru + ещё 4 26 минут назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Во дворе одного из многоэтажных домов Владикавказа произошла перестрелка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления МВД по Северной Осетии, участников перестрелки задержали.
«Конфликт на бытовой почве. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов все участники перестрелки задержаны, оружие изъято», — сообщили в полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.
Официально причина стрельбы не называется. Как сообщает Telegram-канал «Осетия», это произошло из-за неудачной ставки в букмекерской конторе.
«Один из участников перестрелки проиграл и эмоционально выражал свое недовольство тем, что команда Южной Осетии победила кубок непризнанных государств, это услышали рядом сидящие люди», — говорится в сообщении.
По информации «Спутник. Южная Осетия», в перестрелку попали возвращавшиеся с ЧЕ ConIFA-2019 футболисты. «У меня нет пока точной информации, но со слов ребят мне известно, что им прислали смс-сообщение с нецензурными выражениями. Речь шла не о ком-то конкретно, а о всей команде — ребята хотели поговорить с отправителем. К ним же приехала группа людей с оружием», — уточнил председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Зассеев.
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Комментарии
Происшествия , Кавказ , Сергей Зассеев , МВД , Владикавказ
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