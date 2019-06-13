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В центре Москвы эвакуировали бизнес-центр после короткого замыкания 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Людей эвакуировали в четверг днем из бизнес-центра "Бородино Плаза" в центре Москвы после короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На первом этаже 10-этажного здания по адресу: улица Русаковская, дом 13 — произошло короткое замыкание, в результате которого сработала система пожаротушения", — сказал собеседник агентства.
Возник пожар, который оперативно удалось потушить. "В 12.44 — ликвидация возгорания, сведений о пострадавших не поступало", — отметили в МЧС РФ.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Москва
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