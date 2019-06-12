Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 12 июня

Домодедово и Исходя из данных сервиса « Яндекс . Расписание», 12 июня в столичных аэропортах Внуково Шереметьево отменили и задержали 25 рейсов.

Единственной гаванью, где этого не произошло, стал «Жуковский».

В аэропорту Внуково на данный момент задержали четыре рейса, один отменили. В Домодедово задержаны шесть рейсов, отменены пять.

Семь задержек и две отмены произошли в Шереметьево.

Напомним, что информация доносится до пассажиров непосредственно на территории аэропортов в акустической или визуальной форме.