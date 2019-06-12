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Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 12 июня 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исходя из данных сервиса «Яндекс. Расписание», 12 июня в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 25 рейсов.
Единственной гаванью, где этого не произошло, стал «Жуковский».
В аэропорту Внуково на данный момент задержали четыре рейса, один отменили. В Домодедово задержаны шесть рейсов, отменены пять.
Семь задержек и две отмены произошли в Шереметьево.
Напомним, что информация доносится до пассажиров непосредственно на территории аэропортов в акустической или визуальной форме.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Яндекс , Аэропорт Шереметьево , Домодедово , Москва
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