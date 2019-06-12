«Ваня! Ваня!»: с Голунова сняли обвинения в сбыте наркотиков

Все обвинения в попытке сбыта наркотиков сняты с журналиста Ивана Голунова , заявил глава МВД Владимир Колокольцев . С корреспондента «Медузы» был снят электронный браслет, домашний арест был снят во вторник, 11 июня. Голунов уже появился на публике — его встретили бурной овацией. По словам журналиста, лучшей компенсацией для него будет, если «этого ни с кем не будет происходить».

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что все обвинения в попытке сбыта наркотиков сняты с журналиста Ивана Голунова. Как сообщает НСН, доказательств причастности корреспондента «Медузы» к незаконной деятельности не обнаружено.

«По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», — подчеркнул министр внутренних дел.

Во вторник, 11 июня, Голунов был освобожден из-под домашнего ареста. С его ноги был снят электронный браслет. После этого он покинул здание ГУ МВД по Москве. Журналист был встречен сторонниками овацией. Люди выкрикивали имя Голунова: «Ваня!» и пожимали ему руку.

Голунов заявил, что не собирается идти на несогласованный митинг в свою поддержку, который пройдет в Москве сегодня, 12 июня.

«Я плохо знаю про марш, я сейчас стал об этом узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш», — сообщил журналист.

Однако он заявил, что рекомендовал обращать внимание на ситуации с несправедливостью и поддерживать к ним внимание. По словам журналиста, он «хотел бы прийти в себя» и уделить время своим родным и близким. Голунов подчеркнул, что лучшей компенсацией для него будет «если этого [незаконных уголовных дел] ни с кем не будет происходить».

Дело Голунова вызвало широчайший общественный резонанс. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общество должно получить ответы относительно задержания журналиста.

По словам спикера, из-за ошибок следствия падает доверие граждан к правоохранительным органам и суду. «Неясно, что это — непрофессионализм, головотяпство или провокация», — прокомментировала Матвиенко сфабрикованное дело Голунова.

Приветствовал освобождение Ивана Голунова и председатель комитета Совфеда по международной политике Константин Косачев . Он потребовал «поименного возмездия» для преследовавших журналиста силовиков.

По словам сенатора, такой исход дела — победа российского гражданского общества.

Снятие обвинений с Голунова вызвало и последствия в законодательной сфере. Депутаты Государственной Думы до конца весенней сессии (28 июля — «Газета.Ru») собираются рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Как сообщает РИА «Новости», изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ».

По словам депутата Николая Брыкина, сейчас за хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта предусматривает до 10 лет лишения свободы. Парламентарии хотят снизить максимальный срок до 5 лет. Законопроект ожидает отзыва правительства, отметил депутат.

Часть 2-ая ст. 228 УК РФ должна сменить категорию тяжести: из преступлений тяжких ее собираются переквалифицировать в «преступление средней тяжести». Минимальный тюремный срок за ее нарушение будет составлять от двух лет.

«Существующее положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество», — заявили авторы инициативы.

Борьба с наркоторговцами, таким образом, подменяется борьбой с обычными потребителями наркотических веществ, говорится в пояснительной записке. МВД и Верховный суд РФ поддерживают законопроект, добавил Брыкин.

По статье 228 УК РФ в России ежегодно осуждают около 100 тыс. человек, статья считается «народной». При этом большая часть приговоров выносится за хранение незначительного размера наркотиков. Как сообщает НТВ, во многих случаях у обвиненных находили ровно столько запрещенного вещества, сколько нужно для возбуждения уголовного дела.

«Эта «статистическая аномалия» дает основания полагать, что во многих или в некоторых случаях наркотики были подброшены или «доложены» полицейскими», — передает канал.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве в районе Цветного бульвара, передает ФАН. Полицейские в гражданской одежде представились сотрудниками уголовного розыска.

Следователи предъявили корреспонденту «Медузы» обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере — части 4 статьи 228.1 УК РФ. Голунову грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Практически сразу же началась беспрецедентная по масштабу кампания в поддержку журналиста.