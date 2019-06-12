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Звезда покера и киберспорта погибла в Москве 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: соцсети
Девушка с юности увлекалась киберспортом, но и про реальную физическую активность не забывала: занималась баскетболом, греблей и боксом.
Известная киберспортсменка и участница онлайн-игр Лилия Новикова погибла в Москве в ночь на 12 июня. Трагедия произошла незадолго до дня рождения 26-летней девушки, известной в виртуальном мире под именем Лия.
Выяснилось, что девушка погибла в собственной ванной. Сначала родители, которые находились за городом, долго не могли дозвониться до нее. Позже они попросили соседку, с которой они дружат более 20 лет и у которой есть ключ от квартиры Лии, проверить, все ли в порядке.
Изначально родители подумали, что их дочь крепко спит и поэтому не слышит звонков. Однако соседка обнаружила девушку в ванной без сознания. Она лежала без одежды, но следов насильственных действий на теле не было.
Женщина вызвала скорую помощь и родителей девушки. Медики предположили, что девушка могла поскользнуться. Знакомые Лилии утверждают, что она никогда не жаловалась на здоровье и была очень жизнерадостной. К тому же, москвичка известна на весь мир благодаря успехам в карточных и компьютерных играх, пишет «МК».
Новикова закончила МГТУ им. Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты». С юности увлекалась киберспортом, но и про реальную физическую активность не забывала: занималась баскетболом, греблей и боксом.
Новикова 16 июня планировала устроить вечеринку в честь своего дня рождения. Об этом она написала за несколько часов до смерти в социальной сети.
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Происшествия , МГТУ им. Баумана , Москва
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