Полиция Гонконга применила слезоточивый газ на акциях против нового закона

Слезоточивый и перечный газ использовала гонконгская полиция в отношении участников митингов против новых поправок в закон об экстрадиции.

По данным газеты South China Morning Post, эти меры были приняты в ходе стычек между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими недалеко от здания законодательного собрания Гонконга . Участники акций протеста заблокировали ведущие к нему улицы, из-за чего рассмотрение поправок к закону было отложено.

Митинги в городе продолжаются с прошлой недели. Согласно новым поправкам, подозреваемых в совершении преступлений будут отправлять из Гонконга на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР. По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лам, это очень важный законопроект, который позволит городу выполнять свои «международные обязательства в отношении трансграничных и транснациональных преступлений».

Ранее News.ru писал о том, что свыше миллиона граждан пришли на акцию протеста в специальном административном районе КНР — Гонконге — против поправки к закону об экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия.