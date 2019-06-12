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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ на акциях против нового закона 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Слезоточивый и перечный газ использовала гонконгская полиция в отношении участников митингов против новых поправок в закон об экстрадиции.
По данным газеты South China Morning Post, эти меры были приняты в ходе стычек между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими недалеко от здания законодательного собрания Гонконга. Участники акций протеста заблокировали ведущие к нему улицы, из-за чего рассмотрение поправок к закону было отложено.
Митинги в городе продолжаются с прошлой недели. Согласно новым поправкам, подозреваемых в совершении преступлений будут отправлять из Гонконга на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР. По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лам, это очень важный законопроект, который позволит городу выполнять свои «международные обязательства в отношении трансграничных и транснациональных преступлений».
Ранее News.ru писал о том, что свыше миллиона граждан пришли на акцию протеста в специальном административном районе КНР — Гонконге — против поправки к закону об экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия.
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Происшествия , МВД , Гонконг
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