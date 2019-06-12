В аэропорту Порту задержали гражданина Италии, «заминировавшего» самолет

Полиция Португалии задержала в аэропорту Порту мужчину, заявившего о "минировании" самолета, сообщает местная газета Portugal News.

По данным издания, рейс авиакомпании Ryanair, направлявшийся из итальянского города Бергамо, начал заходить на посадку в аэропорту Порту, когда один из пассажиров выкрикнул, что заложил бомбу на борту.

Полиция оцепила самолет, в ходе проверки подозрительных предметов на борту обнаружено не было.

Сообщается, что полиция задержала нарушителя, который является гражданином Италии.