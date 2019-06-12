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На Камчатке выбросили пепел сразу два вулкана 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сразу два вулкана на Камчатке: Шивелуч и Ключевской — выбросили километровые столбы пепла один за другим. В обоих случаях шлейф распространяется в обход населённых пунктов, туристических мест, маршрутов воздушных судов и дорог.
Высота пеплового столба составила до 5000 метров при высоте самого вулкана 4750 метров, — пишет о вулкане Ключевском региональное управление МЧС.
Ведомство также сообщает данные и о Шивелуче:
Высота пеплового столба составила до 4500 метров. Высота вулкана 3283 метра.
Обоим вулканам присвоен один из наиболее угрожающих кодов авиационной опасности — оранжевый.
Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тысяч человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года, когда его купол прорезала расщелина глубиной в 30 метров. Возраст вулкана — 60-70 тыс. лет.
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Происшествия , МЧС
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