На Камчатке выбросили пепел сразу два вулкана

Сразу два вулкана на Камчатке: Шивелуч и Ключевской — выбросили километровые столбы пепла один за другим. В обоих случаях шлейф распространяется в обход населённых пунктов, туристических мест, маршрутов воздушных судов и дорог.

Высота пеплового столба составила до 5000 метров при высоте самого вулкана 4750 метров, — пишет о вулкане Ключевском региональное управление МЧС

Ведомство также сообщает данные и о Шивелуче:

Высота пеплового столба составила до 4500 метров. Высота вулкана 3283 метра.

Обоим вулканам присвоен один из наиболее угрожающих кодов авиационной опасности — оранжевый.

Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тысяч человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года, когда его купол прорезала расщелина глубиной в 30 метров. Возраст вулкана — 60-70 тыс. лет.