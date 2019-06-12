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В Молдавии начали драку министр и глава полиции 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД и начальником полиции. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.
В среду утром здание управления Национального инспектората расследований в Кишиневе было заблокировано полицейскими в масках. Сотрудников ведомства, которые поддержали новое молдавское правительство, отстранили от работы, в их кабинетах начались обыски.
В здание попытался попасть новый глава МВД Андрей Нэстасе. Но ему не позволил это сделать начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь, уволенный решением нового правительства.
Пынзарь с криками отталкивал Нэстасе от двери. Полицейские в масках, встав между участниками конфликта, предотвратили дальнейшее рукоприкладство.
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Происшествия , Александр Пынзарь , Андрей Нэстасе , МВД , Кишинёв , Молдова
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