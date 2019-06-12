В Молдавии начали драку министр и глава полиции

Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД и начальником полиции. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.

В среду утром здание управления Национального инспектората расследований в Кишиневе было заблокировано полицейскими в масках. Сотрудников ведомства, которые поддержали новое молдавское правительство, отстранили от работы, в их кабинетах начались обыски.

В здание попытался попасть новый глава МВД Андрей Нэстасе . Но ему не позволил это сделать начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь , уволенный решением нового правительства.

Пынзарь с криками отталкивал Нэстасе от двери. Полицейские в масках, встав между участниками конфликта, предотвратили дальнейшее рукоприкладство.