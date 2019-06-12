Здание суда в Киеве эвакуируют из-за сообщения о минировании

Работников и посетителей Шевченковского районного суда в Киеве эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщает РИА Новости.

О том, когда работа суда возобновится, сообщат дополнительно. Подробности инцидента не приводятся.