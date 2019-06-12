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Здание суда в Киеве эвакуируют из-за сообщения о минировании 

Москва24 41 минуту назад
Фото: ТАСС/ZUMA/m24
Работников и посетителей Шевченковского районного суда в Киеве эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщает РИА Новости.
О том, когда работа суда возобновится, сообщат дополнительно. Подробности инцидента не приводятся.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Киев
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