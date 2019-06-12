Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме

Ситуация с заложниками, захваченными в тюрьме во Франции, разрешилась, сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе.

Ранее сообщалось об освобождении одного из заложников.

"Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие. Я обещаю всю мою поддержку надзирателям", — написала Беллубе в Twitter.

По данным телеканала BFMTV, захватчика поместили под стражу.

В тюрьме Конде-сюр-Сарт 11 июня 35-летний заключенный, отбывающий долгий срок, захватил в заложники двоих человек — стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.