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Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме 

РИА Новости + ещё 16 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Ситуация с заложниками, захваченными в тюрьме во Франции, разрешилась, сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе.
Ранее сообщалось об освобождении одного из заложников.
"Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие. Я обещаю всю мою поддержку надзирателям", — написала Беллубе в Twitter.
По данным телеканала BFMTV, захватчика поместили под стражу.
В тюрьме Конде-сюр-Сарт 11 июня 35-летний заключенный, отбывающий долгий срок, захватил в заложники двоих человек — стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.
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