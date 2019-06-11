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Голунов вышел на свободу 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Алексей Ковалев
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов вышел на свободу. Журналист покинул здание главного следственного управления МВД России по Москве на Новослободской улице. Трансляцию ведет телеканал RT.
Ранее следователь столичного ГСУ ознакомил Голунова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении него, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник уточнил, что домашний арест также отменен.
11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, обвинения с него сняты. Журналиста «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
Обстоятельства задержания вызвали критику со стороны коллег, была проведена серия одиночных пикетов. Три российских деловых издания — «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК — 10 июня выпустили свои газеты с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.
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Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , МВД , Ведомости , Russia Today , РБК , ИТАР-ТАСС , Москва
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