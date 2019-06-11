Крокодил съел заживо приехавшего на похороны парня

В индийском штате Мадхья-Прадеш крокодил заживо съел 18-летнего юношу. Об этом сообщает местная газета The Times of India.

Утром в воскресенье, 9 июня, Нарендра Томар (Narendra Tomar) из штата Пенджаб, приехавший на похороны дедушки, решил искупаться в реке Чамбал. По словам знакомых, он знал, что вода кишит крокодилами. Рептилия напала, когда парень зашел в воду по колено.

Местные жители пытались спасти Томара и вытащить его на сушу, но им это не удалось. Хищник утащил юношу под воду. Очевидцы вызвали полицию и бригаду спасателей, но никто не отважился зайти в реку, опасаясь нападения крокодила. На данный момент ведутся поиски погибшего.

В апреле сообщалось, что в Индонезии крокодил съел рабочего по имени Субли (Subli), который мыл руки в реке. Его останки нашли на следующий день за три километра от места, где он рыбачил.