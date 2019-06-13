Москалькова назвала возможную цель действий Украины по делу Вышинского

Рассмотрение дела Вышинского, задержанного в мае 2018 года, продолжается в Подольском суде Киева , следующее заседание назначено на 18 июня.

"Он держится очень мужественно. К сожалению, суд, который начался вот буквально позавчера (ему было зачитано обвинительное заключение) меня разочаровал в очередной раз. Обвинительное заключение состоит из шести составов преступлений, которые вменяются Вышинскому", — отметила Москалькова.

Она назвала статью за измену родине, которую вменяют Вышинскому, бездоказательной.

"Так можно пересажать всю страну. И я так думаю, что это тоже был элемент создания обменного фонда для того, чтобы выставить условия по освобождению других граждан Украины", — добавила Москалькова.

Омбудсмен также высоко оценила профессионализм судей, которые ранее рассматривали дело Вышинского и принимали конкретные решения.

"Были удовлетворены все ходатайства, заявленные адвокатом, по крайней мере в том процессе, на котором я присутствовала. Первым было заявлено, чтобы Кирилла освободили из клетки. И неожиданно суд принял положительное решение. Потому что европейское сообщество давно уже признало содержание в клетках нарушением прав человека, достоинства человека. Сегодня и мы в России отказываемся от клеток, считаем их нарушением достоинства. Суд принял решение — и он вышел из вот этого аквариума, сел вместе с адвокатами, и дальше процесс для него был более комфортным", — пояснила она.

По словам Москальковой, адвокаты также просили, чтобы суд рассматривал большим составом, включающим 12 судей, вопрос о незаконности задержания. По ее мнению, доказательная база по делу собиралась политизированно.

"Поэтому очень важно, если сегодня правосудие найдёт в себе мужество вынести оправдательный приговор в отношении Кирилла Вышинского. Если этого не случится, хотелось бы надеяться, что президент Владимир Зеленский, примет решение о помиловании человека, который никого не убил, не зарезал, не организовывал массовых беспорядков, не "взрывал" общество. Он общественно не опасен — это совершенно очевидно. Более того, это человек, который своим примером показал, что такое свобода слова и как отстаивать это право", — подчеркнула омбудсмен.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Первое заседание, на котором дела начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На этом заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил Вышинскому сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянном боксе для заключенных. На первом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт журналисту. На последующих заседаниях прокуроры продолжили зачитывать обвинение подозреваемому.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта — украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.