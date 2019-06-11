Беспечный едок

Пресненский суд Москвы приговорил первого миллиардера МВД — полковника Дмитрия Захарченко — к 13 годам лишения свободы и штрафу в 118 миллионов рублей. Осудили полицейского за единственный эпизод взятки и воспрепятствование правосудию. По сути, Захарченко погорел на том, что вытребовал у ресторатора Меди Дусса дисконтную карту сети дорогих ресторанов La Maree со скидкой в 50 процентов. После этого полковник наел деликатесов на семь миллионов рублей, получил на них скидку в 3,5 миллиона рублей — ее-то следствие и признало взяткой. Из-за любви к высокой кухне Захарченко не только попал в колонию строгого режима на 13 лет, но и лишился звания полковника. За финалом его громкого дела в зале суда наблюдала «Лента.ру».

Подсудимый Дмитрий Захарченко в день приговора был одет демократично — голубая футболка и джинсы. Время от времени он прикладывался к бутылке с водой «Святой источник». При этом конвой не стал снимать с него наручники: полковник так и простоял со скованными руками несколько часов в стеклянном аквариуме, установленном вместо металлической клетки в зале судебного заседания. Оглашать приговор судья начала почти шепотом.

Сети для «рыбного короля»

Суд установил, что в 2013 году Дмитрий Захарченко, тогда еще подполковник, вместе со своим другом из ФСБ Дмитрием Сениным решили получить взятку от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса. По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России

Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса. На межведомственных совещаниях МВД и Россельхознадзора Захарченко призывал усилить контроль за импортом рыбной продукции, а в приватных разговорах с налоговиками предупреждал о связях Дусса с российскими силовыми структурами и возможных провокациях с его стороны.

Усилия Захарченко не прошли даром — проверяющие зачастили в компанию поставщика и рестораны La Maree в поисках нарушений. В аэропортах Шереметьево Домодедово задерживались партии рыбы и морепродуктов, бизнес Дусса нес потери, а найденные нарушения были незначительными. Недовольный результатами работы Захарченко звонил эксперту из Национального центра безопасности продуктов водного промысла и аквакультуры и требовал от него заключение, что в ресторанах сети La Maree есть опасная для потребителей продукция. Свое требование подполковник объяснял тем, что у подаваемой в заведениях рыбы плохой запах. И все это ради того, чтобы заставить Дусса раскошелиться.

Обеспокоенный бизнесмен обратился за защитой к своему другу — высокопоставленному сотруднику МВД генерал-майору Алексею Лаушкину , чтобы через него узнать, чем вызван интерес силовиков к его бизнесу и как можно разрешить ситуацию. Ресторатор и генерал познакомились в Тунисе и дружили семьями. Оказалось, что Лаушкин также знаком и с Сениным, и с Захарченко. Силовики нашли общий язык — начался торг.

«Все зависит от того, кто будет проверять»

Генерал организовал встречу Захарченко и Дусса в La Maree. Как рассказывал ресторатор на следствии, его гость восхищался элитным заведением и подводил к мысли, что у бизнеса имеются серьезные проблемы. «Захарченко заулыбался, показал на скатерть на столе и спросил, какого она цвета. Я уверенно ответил: белого. Захарченко, продолжая улыбаться, сказал, что скатерть серая — все зависит от того, кто и как будет смотреть или проверять», — жаловался Дусс.

По его словам, Захарченко угрожал ему, обещая публикации в прессе о том, что в ресторанах La Maree травят посетителей плохими морепродуктами. На том они и расстались, но Сенин через Лаушкина продолжил атаку на Дусса. Бизнесмену сказали, что его спокойствие стоит пять миллионов долларов. Дусс отказался, и тогда ему предложили заплатить три миллиона, но и эта цифра показалась бизнесмену чрезмерной. В ходе дальнейших переговоров сумма взятки опустилась до 800 тысяч долларов. Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.

«В районе полудня Лаушкин подъехал в ресторан La Maree на улице Петровка в Москве. Мы попили чаю, вышли на улицу, где стояла его [Лаушкина] служебная BMW. По моей просьбе мой водитель переложил сумку с восемью банковскими полиэтиленовыми упаковками по 100 тысяч долларов в машину Лаушкина, который сразу после этого уехал», — говорится в показаниях Дусса.

Меди Дусс Фото: «Ла Маре»

Генерал на допросе рассказал, что до вечера возил деньги в багажнике служебной машины. Затем он встретился с Сениным на Лужнецкой набережной в Москве. «Я лично передал Сенину пакет с деньгами, полученный от Дусса, после чего Сенин положил этот пакет в салон своего автомобиля и сразу же уехал», — вспоминал Лаушкин. По тогдашнему курсу 800 тысяч долларов составляли 30 миллионов рублей. Лаушкин был свидетелем по уголовному делу Захарченко и подтвердил свои показания в суде.

«Суд не установил факт получения Захарченко 800 тысяч долларов», — заявила судья, оглашая приговор. По ее словам, следствием не предоставлены доказательства того, что Сенин передал полученные от Лаушкина деньги Захарченко. А поскольку закон предписывает трактовать все сомнения в пользу обвиняемого, суд счел необходимым признать Захарченко невиновным по эпизоду получения 800 тысяч долларов и оправдать.

Сенин в настоящее время находится в розыске. Его имущество по решению Гагаринского суда Москвы 11 марта было обращено в доход государства. Речь идет о 28 объектах недвижимости в столичном регионе и пяти дорогих автомобилях общей стоимостью 380 миллионов рублей.

Заботливый полковник

В то время как Захарченко инициировал проверки и уговаривал экспертов дать негативное заключение о морепродуктах, которые подают в La Maree, сам он регулярно наведывался в элитное заведение. Как следует из приговора, полицейский часто и с удовольствием питался там. В январе 2015 года через Лаушкина Захарченко потребовал от Дусса карту, дающую 30-процентную скидку на счет в его заведениях. А в один из своих визитов, отобедав на крупную сумму, полицейский подозвал менеджера и настоятельно попросил увеличить скидку до 50 процентов.

Весь персонал знал Захарченко, и его счета вносились в отдельную ведомость; таким образом все визиты высокопоставленного клиента были задокументированы. Он предпочитал ходить в La Maree на Петровке, недалеко от здания управления московской полиции. Там Захарченко проводил личные и рабочие встречи чуть ли не каждый день, а иногда и по два раза за день. Счета были разные: от девяти до 100 тысяч рублей. Всего, как подсчитано в приговоре, полицейский сэкономил благодаря скидочной карте почти 3,5 миллиона рублей. В эту сумму суд и оценил взятку, полученную Захарченко от Дусса, и умножил ее более чем в 30 раз, высчитав штраф для осужденного.

Между тем после эпопеи с ресторатором Захарченко получил повышение: стал полковником и заместителем начальника управления «Т», курирующего топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в ГУЭБиПК. Его подчиненным было поручено оперативное сопровождение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на предприятии «Электрозавод». Вечером 14 января 2016 года оперативникам раздали список адресов, по которым на следующий день планировалось провести обыски. В их числе оказалась квартира финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой . «Электрозавод» был клиентом этой кредитной организации.

8,5 миллиардов рублей наличными, найденные при обысках у полковника Захарченко Фото: РЕН ТВ

Женщина была подругой и землячкой Захарченко. Они встретились в La Maree, и там во время ужина полковник предупредил Марчукову о предстоящем визите силовиков. Захарченко также посоветовал ей вынести из дома документы и электронные носители информации, которые могут заинтересовать оперативников. Это добро на время взял на хранение знакомый адвокат полковника, а после обысков вернул хозяйке. Однако 30 января того же года сотрудники правоохранительных органов опять прибыли с обыском к Марчуковой — на тот раз друг из МВД ее не предупредил — и у женщины изъяли документы и компьютер. Ее арестовали и отправили в СИЗО.

Когда через полгода Захарченко задержали и в квартире его сестры Ирины Разгоновой и нашли 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, то к арестованной Марчуковой пришли сотрудники ФСБ. Они стали у нее выяснять, могли ли эти миллиарды быть похищены из «Нота-банка». Женщина решила дать показания на Захарченко и заключила сделку со следствием. Из ее показаний и стало известно о вмешательстве полковника в ход расследования дела «Электрозавода». Как отметила в приговоре судья, у нее нет сомнений в правдивости слов Марчуковой.

Сам Захарченко настаивал на своей невиновности и утверждал, что его оговорили. Но суд все же признал его виновным по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

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Суд назначил Захарченко за эпизод с дисконтной картой La Maree 12 лет лишения свободы. Ее приравняли к получению взятки в 3,5 миллиона рублей от ресторатора Меди Дусса «в виде имущественной выгоды». По совокупности со вторым преступным эпизодом о воспрепятствовании правосудию Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания полковника и права работать в правоохранительных органах в течение двух лет после отбытия срока наказания.

Между тем в отношении Захарченко сейчас расследуется еще одно уголовное дело. По версии следствия, он получил семь миллионов рублей в качестве взятки от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого. Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное летом прошлого года по факту хищения около трех миллионов евро (более 230 миллионов рублей) из знаменитых 8,5 миллиарда рублей, которые изъяли в квартире сестры Захарченко — Ирины Разгоновой. Так что о теперь уже бывшем полковнике-миллиардере мы, вероятно, услышим еще не раз.