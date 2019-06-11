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В Москве у забора больницы не дождался помощи и умер молодой человек 

Вести Подмосковья + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет начал проверку
В Москве по информации в СМИ о неоказании своевременной медицинской помощи мужчине проводится доследственная проверка, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице.
11 июня молодому человеку стало плохо возле забора одной из больниц на юго-востоке Москвы. Помощи дождаться он не смог и скончался на месте. Организована проверка, которая позволит установить все обстоятельства случившегося. Следователи дадут правовую оценку действиям медиков и примут процессуальное решение.
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