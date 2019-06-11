Чем грозит взрыв танкера в порту Махачкалы

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв. По предварительным данным, судно может иметь отношение к туркменскому нефтетрейдеру Vitol. Об этом порталу News.ru сообщили источники на нефтяном рынке.

По информации МЧС, инцидент произошел в 04:20 11 июня. Эпицентр взрыва был в машинном отделении, после этого начался пожар, судно окутал сильный дым. На тушение танкера были привлечены 15 единиц техники и 57 специалистов МЧС . При перекачке нефтепродуктов воспламенилась газовоздушная смесь.

В следствие инцидента три человека погибли, трое пострадали — один из них получил ожог 95% поверхности тела, ещё несколько членов команды танкера числятся пропавшими без вести. На судне в момент аварии были от 12 до 16 членов экипажа.

Уже утром 11 июня Южным следственным управлением Следственного комитета на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На танкере работают криминалисты.

Вопрос вероятного экологического ущерба от инцидента пока остается открытым.

Пока мы не обладаем никакими сведениями, чтобы рассуждать о последствиях. Наша группа только что выехала на место. Сейчас там работают МЧС и, вероятно, Ростехнадзор. После них приступим мы, — рассказала News.ru представитель Росприроднадзора.

По словам координатора Экологической вахты по Северному Кавказу Виктора Чирикова, в случае разлива нефти из поврежденного танкера, собрать её позволит специальная технология. Однако задействована ли она в данном случае — неизвестно.

Всё зависит от оперативности службы, которые локализуют этот очаг. В южных морях это не такая большая проблема, как в серверных. В случае утечки нефти в северных широтах практически невозможно локализовать это бедствие. А в южных широтах это уже отработанная методика, — пояснил Чириков.

Журналист и политик Максим Шевченко , который неоднократно обращал внимание на экологические проблемы Дагестана, заявил в комментарии News.ru, что «повод переживать безусловно есть». По его словам, инфраструктура махачкалинского порта деградировала, что может усугубить последствия катастрофы

Я думаю, что вся эта грязь, которая в результате взрыва возникла, вся выльется в Каспийское море, причём в акваторию Махачкалы, Каспийска. Всё это будет иметь тяжелые последствия. Поскольку вся эта борьба за порт, которая велась очень давно, привела к тому, что из достаточно современного в начале 90-х порта превратился просто в груду ржавых развалин, — заметил Шевченко.

В то же время, по первоначальной информации, МЧС заявляла, что угрозы разлива нефти в акваторию Каспия нет.

Мне непонятна причина этого взрыва. Думаю, это вследствие того, что все эти системы откачки и перекачки давно уже устарели. Поэтому, я думаю, последствия могут быть очень тяжелыми. Деградация полная. Все выжимали деньги, как только могли из Дагестана и со всего Каспийского побережья, — добавил Шевченко.

News.ru связался с московским представительством Vitol, однако там перенаправили в штаб-квартиру организации в Лондоне. Комментировать произошедшее там не стали. Компания известна использованием весьма старых судов.

Так Vitol зафрахтовала танкер Mekhanik Voronkov и Grigoriy Bugrov, которым в настоящее время насчитывается 48 и 45 лет соответственно. Оба корабля принадлежат Trans-Flot JSC, являющейся их оператором и находящейся в чёрном списке OFAC. И экономия на эксплуатации танкеров, которые вполне можно было бы уже пустить на металлолом, ничем хорошим закончиться не может. Эксперты опасаются, что дальнейшее использование таких кораблей может привести к экологической катастрофе.

Преклонный возраст кораблей Mekhanik Voronkov и Grigoriy Bugrov представляет чрезвычайно высокую опасность для экологии Каспия, утверждают эксперты. Внутренние стандарты не предусматривают использования флота возрастом более 15 лет, а в исключительных случаях принимаются к погрузке корабли возрастом до 25 лет. Также они должны иметь необходимое страховое покрытие P & I.