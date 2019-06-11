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Участники «Нового величия» не признали вину в суде 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники экстремистской молодежной организации "Новое величие" не признали вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом они заявили в Люблинском суде Москвы, где во вторник началось рассмотрение уголовного дела по существу.
"Себя виновной не считаю и категорически не согласна [с обвинением]", — сказала Анна Павликова после оглашения обвинительного заключения прокурором.
Мария Дубовик заявила, что "в экстремистском сообществе не состояла, антиконституционных действий не совершала". Адвокат Александр Губашко, представляющий интересы Петра Карамзина, заявил, что обвинение составлено с нарушением норм процессуального права.
Адвокат Ольга Карлова, представляющая интересы Павликовой, отметила, что основная задача защиты всех фигурантов — "восстановить справедливость". "Провокатор находится на свободе и не привлечен к уголовной ответственности", — подчеркнула защитник. По словам адвокатов, в настоящее время экспертами не установлено, что организация "Новое величие" является экстремистской, а свидетелями по делу являются сотрудники правоохранительных органов.
Адвокаты просили суд выпустить на время процесса их клиентов из пластиковой клетки в суде, в том числе "из-за проблем неслышимости", создать условия для присутствия в судебном заседании всех желающих "путем предоставления зала судебного заседания большего по размеру, каковым мог быть зал судебного заседания Московского городского суда, способный разместить более ста человек". Суд отклонил ходатайства защиты.
По данным следствия, обвиняемые Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, 18-летняя Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов являлись последователями лидера запрещенной в РФ "Артподготовки" Вячеслава Мальцева, "выступая как противники президента Владимира Путина и всех российских силовиков", создали экстремистскую организацию. Как следует из обвинительного заключения, "Новое величие" появилось и функционировало в виде чатов в Telegram, участники организации встречались в кафе "с целью сплочения коллектива", они также арендовали офис для осуществления противоправной деятельности, выезжали в Подмосковье с коктейлями Молотова и карабинами. Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем).
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Происшествия , Вячеслав Мальцев , Мария Дубовик , Максим Рощин , Сергей Гаврилов , Анна Павликова , Вячеслав Крюков , Владимир Путин , Мосгорсуд , МВД , Москва
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