Сотрудник ГИБДД из‐за спора выстрелил в жителя Ингушетии

Сотрудник Госавтоинспекции открыл огонь по жителю Назрани из-за спора.

Пострадавшего госпитализировали. Данных о его состоянии пока нет. Майора полиции, командира роты, который ранил автомобилиста, задержали. По данному факту проводится проверка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Как ранее писал News.ru, сотрудник полиции застрелил мужчину, пытавшегося сбежать из отдела внутренних дел Москвы после задержания. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.