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Сотрудник ГИБДД из‐за спора выстрелил в жителя Ингушетии 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: News.ru
Сотрудник Госавтоинспекции открыл огонь по жителю Назрани из-за спора.
Пострадавшего госпитализировали. Данных о его состоянии пока нет. Майора полиции, командира роты, который ранил автомобилиста, задержали. По данному факту проводится проверка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как ранее писал News.ru, сотрудник полиции застрелил мужчину, пытавшегося сбежать из отдела внутренних дел Москвы после задержания. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
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Происшествия , Криминал , ГИБДД , МВД , Назрань , Республика Ингушетия
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