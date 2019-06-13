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В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поисковая группа военно-воздушных сил Индии не обнаружила выживших членов экипажа военно-транспортного самолета Ан-32 на месте его крушения в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, сообщил журналистам представитель индийских ВВС.
"Восемь членов поисковой команды сегодня утром добрались до места крушения самолета Ан-32. Мы вынуждены с сожалением сообщить, что в авиакатастрофе выжить не удалось никому", — сказал собеседник.
Обломки разбившегося борта находятся на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. Экипаж вертолета ВВС Индии обнаружил их в начале текущей недели с высоты порядка 3500 метров.
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого находились 13 человек, 3 июня пропал в северо-восточном штате Ассам. Борт направлялся на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя примерно полчаса после вылета перестал выходить на связь с диспетчерами.
В последующие дни к поискам пропавшего самолета были привлечены военная авиация, спутники и наземные поисковые команды. Операцию осложняли дожди и гористая местность, поросшая высокими деревьями и густым кустарником.
Как отмечают индийские СМИ, крушение самолетов в этих районах страны не является редкостью из-за сложных погодных условий и гор.
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Происшествия , Катастрофы , Индия
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