Что случилось? Звезду «Голоса» нашли мёртвым в сауне

Участник российского «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым. Согласно одной из версий, 44-летний артист, поразивший зрителей своим талантом, в ночь на 9 июня уснул в ванной и утонул.

Звезда музыкального шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым. По информации StarHit, 44-летний артист скончался в ночь на 9 июня.

У певца остались жена, с которой он прожил без малого два десятка лет, а также двое детей. Согласно одной из версий, Алексей умер в результате того, что уснул в ванной и утонул. Подробности его кончины в настоящий момент выясняют эксперты — официальная причина трагедии до сих пор остается неизвестной.

Прощание с Сафиулиным состоится 13 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Одаренный артист был участником шестого сезона взрослого «Голоса». На «слепых прослушиваниях» он исполнил русскую народную песню «Прощай, радость» и попал в команду Пелагеи, которая, как оказалось, была знакома с мужчиной с детства.

«Если честно, думала, что ты никогда не придешь сюда. Совершенно не ожидала. Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи. Когда мне было десять лет, это был лагерь «Новые имена» в Суздале, он был как классический певец, я была как народница», — прокомментировала тогда свой выбор наставница.

Стать победителем «Голоса» Алексею не удалось (певец остановился за несколько шагов до главного приза, уступив в четвертьфинале конкурса), однако он все равно стал одним из самых ярких участников сезона.

Согласно СМИ, Сафиулин родился и вырос в Москве. Музыкой он начал заниматься еще в раннем детстве, а уже в юношестве поступил на вокальное отделение ГИТИСа. В студенческие годы Алексей перманентно участвовал во всевозможных российских и международных музыкальных конкурсах, тогда как позднее — по окончании ВУЗа — выступал на лучших сценах России. Самого себя артист характеризовал как «очень сомневающегося человека».

«Я вырос в семье музыкантов, но в детстве музыку любил не очень. В школе учился плохо. Я постоянно нахожусь в творческом поиске, меня все время штормит. Со мной сложно, я очень сомневающийся человек», — делился в одном из интервью Сафиулин.

Отметим, что всего несколько месяцев назад (в марте этого года) не стало другой большой звезды «Голоса» (на сей раз, правда, американского») — Дженис Фриман.

По информации западных СМИ, в тот злополучный день 33-летняя гражданка США находилась дома вместе с мужем, когда у нее начались проблемы с дыханием. Супруг артистки в срочном порядке вызвал на место происшествия машину скорой помощи, которая доставила девушку в ближайший госпиталь. Спасти ее жизнь, впрочем, не удалось — уже вскоре врачи констатировали смерть Фриман.

Согласно слухам, Дженис умерла в результате отрыва тромба.

Одаренная певица была участницей 13-го сезона американского «Голоса». По итогам «слепых прослушиваний» артистка, поразившая членов жюри исполнением песни Imagine Dragons, попала в команду поп-звезды Майли Сайрус . Несмотря на то, что добиться победы в конкурсе Фриман так и не удалось (солистка остановилась в шаге от суперфинала), у нее завязались теплые отношения с наставницей. Немногим позднее — узнав, что у подопечной есть серьезные проблемы со здоровьем — Майли начала помогать Дженис материально.

Сама же Фриман неоднократно отмечала, что невероятно благодарна Сайрус и готова сделать ради нее абсолютно все. «Майли, ты мой друг, мой лучший друг, и я буду защищать тебя до победного конца, — подчеркивала певица. — Знай, что у тебя есть человек, который всегда тебя прикроет».

Особо поразила Дженис щедрость экс-звезды Disney , когда та оплатила полугодовую аренду жилья для семьи Фриман

«Майли нашла нам дом, пока мы занимались поисками постоянного жилья. Более того, она дала мне депозит, чтобы я покрыла шестимесячную аренду и смогла встать на ноги. Майли, ты одна из моих самых близких друзей. То, что ты сделала для меня и моей семьи… Я буду молиться за тебя Богу», — рассказывала девушка в твиттере.

Реагируя на кончину талантливой певицы, Сайрус выложила в инстаграме фотографию радуги, под которой написала: «Спасибо тебе за все… Эта радуга, появившаяся на небе, прекрасно олицетворяет тебя».