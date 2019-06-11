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Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Тушение пожара на танкере в махачкалинском порту, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, затруднено из-за высокой температуры, рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС по Дагестану Мартин Мамаев.
"Сложность тушения пожара состоит в том, что внутри (машинного отделения — ред.) пока высокая температура и сам процесс тушения из-за этого проходит медленно", — сказал Мамаев.
Ранее он отметил, что МЧС пока затрудняется назвать причины взрыва газа на танкере, ведётся следствие.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Махачкала , Республика Дагестан
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