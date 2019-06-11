Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в поезде 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Курганской области, которая выбросила новорожденного младенца в унитаз в пригородном поезде, сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в феврале 2018 года в туалете пригородного электропоезда девушка родила доношенного и жизнеспособного мальчика, после чего выбросила его в унитаз. Позднее тело ребенка, скончавшегося, по данным следствия, в результате переохлаждения, было обнаружено сотрудниками железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская Южно-Уральской железной дороги.
"Уголовное дело направлено в Лебяжьевский районный суд Курганской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за убийство новорожденного девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Происшествия , Курганская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней16
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании25
Алибасов не помнит своего имени39
Зеленский отменил два указа Порошенко
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Алибасов не помнит своего имени
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение