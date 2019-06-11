В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в поезде

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Курганской области , которая выбросила новорожденного младенца в унитаз в пригородном поезде, сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в феврале 2018 года в туалете пригородного электропоезда девушка родила доношенного и жизнеспособного мальчика, после чего выбросила его в унитаз. Позднее тело ребенка, скончавшегося, по данным следствия, в результате переохлаждения, было обнаружено сотрудниками железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская Южно-Уральской железной дороги.

"Уголовное дело направлено в Лебяжьевский районный суд Курганской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за убийство новорожденного девушке грозит до пяти лет лишения свободы.