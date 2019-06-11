«Осталась лишь груда металла»

Российский мотоблогер, 33-летний Артем Болдырев, более известный как «Болт», погиб в результате ДТП на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Московской области

Первые сообщения о смерти создателя YouTube-канала Moto Nexus, на который подписаны более 286,6 тыс. человек, появилась на странице «Мотомосква» в соцсети «ВКонтакте». Позже информацию подтвердили друзья байкера.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, блогер ехал на мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. По данным Life, Болдырев ехал со скоростью 150 км в час. Он врезался в легковой автомобиль Fiat, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От мотоцикла осталась лишь груда металла.

Последний видеоролик — сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley — «Болт» опубликовал на YouTube примерно за час до гибели.