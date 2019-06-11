Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Осталась лишь груда металла» 

Рамблер 59 минут назад
Российский мотоблогер, 33-летний Артем Болдырев, более известный как «Болт», погиб в результате ДТП на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Московской области.
Первые сообщения о смерти создателя YouTube-канала Moto Nexus, на который подписаны более 286,6 тыс. человек, появилась на странице «Мотомосква» в соцсети «ВКонтакте». Позже информацию подтвердили друзья байкера.
Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, блогер ехал на мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. По данным Life, Болдырев ехал со скоростью 150 км в час. Он врезался в легковой автомобиль Fiat, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От мотоцикла осталась лишь груда металла.
Последний видеоролик — сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley — «Болт» опубликовал на YouTube примерно за час до гибели.
Происшествия , Фото , Комсомольская правда , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о резком похолодании17
Участника «Голоса» нашли мертвым10
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко141
Школьный экзамен окончился стрельбой в Грозном
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»1
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
03:08
В РФ отец выкрал сына, чтобы увезти жить в землянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение