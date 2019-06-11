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Адвокат рассказал об эмоциональном состоянии Голунова 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Бадамшин рассказал об эмоциональном состоянии своего подзащитного журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о попытке сбыта наркотиков.
«Он в шоковом, конечно, состоянии, подробности говорить не буду. Он такой, да, эмоционально очень тяжело воспринимает всё происходящее», — рассказал Бадамшин RT.
По словам адвоката, самочувствие Голунова «конечно, лучше не становится от этого».
Ранее стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые изъяли у Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек.
Голунов был задержан 6 июня. Во время досмотра у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам мужчины, наркотики ему подбросили.
Он не признал вину в попытке сбыта наркотиков и отметил, что готов сотрудничать со следствием. По словам адвоката Сергея Бадамшина, Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела для проверки.
При этом в Кремле отметили, что внимательно следят «резонансным делом», о котором было доложено президенту России Владимиру Путину.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Происшествия , Иван Голунов , Сергей Бадамшин , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ
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