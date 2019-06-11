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В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
По ее данным, "живая контрабанда" была задержана 7 июня в рамках межведомственного взаимодействия оренбургской таможни, пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области и областного управления Россельхознадзора на границе с Казахстаном.
"Перевозились 4100 живых черепах в 24 мешках под прикрытием семи тонн свежей капусты. В документах, представленных перевозчиком к пограничному контролю, какая-либо информация о живом товаре отсутствовала. Общая рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более пяти миллионов рублей", — сообщила РИА Новости Старостина.
По ее словам, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны, так как среднеазиатские сухопутные черепахи подпадают под действие конвенции о международной торговле животными, находящимися под угрозой исчезновения.
В ведомстве пояснили, что черепахи будут возвращены в естественную среду обитания.
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Комментарии
Происшествия , Ирина Старостина , Россельхознадзор , ФСБ , РИА Новости , Оренбургская Область
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