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В Москве трое членов ИГ осуждены за приготовление к серии терактов на транспорте 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за приготовление к серии терактов на объектах транспорта в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
Как рассказали в УФСБ, уголовное дело расследовалось в отношении гражданина Таджикистана Рахматова З. Ш. и двух граждан РФ, Баширова Р. Х. и Махмудова Б. Х.
Приговор Баширову, который пошел на сотрудничество со следствием, был вынесен еще 26 декабря прошлого года. Он был осужден на 11 лет колонии строго режима, приговор вступил в законную силу 10 января 2019 года.
"7 мая 2019 года решением Московского окружного военного суда Махмудов Б. Х. и Рахматов З. Ш. приговорены к 15 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии строго режима", — сообщили в УФСБ, отметив, что этот приговор также вступил в силу.
По данным следствия, в январе 2017 года Рахматов, Баширов и Махмудов вербовали граждан, призывая их финансировать ИГ. Рахматов проводил сбор денег и переправлял их за рубеж. В сентябре 2017 года фигуранты начали приготовление к совершению серии подрывов взрывных устройств на территории Москвы и Подмосковья, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. В ходе обысков у них изъято два самодельных взрывных устройства, аммиачная селитра, алюминиевая пудра, кустарно изготовленные взрывчатые вещества, поражающие элементы, два автомата АК-74, две гранаты.
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Происшествия , ФСБ , Исламское государство , Москва , Таджикистан
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