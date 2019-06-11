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Во Львове 39 человек госпитализировали после отравления на свадьбе 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Число госпитализированных из-за отравления на свадьбе во Львове выросло до 39, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что 18 человек госпитализированы 9-10 июня из-за отравления во Львове.
"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня были на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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