Арестованы 4 фигуранта по делу о «грязи» в «Дружбе»

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

В суде отметили, что они являются подозреваемыми по статье 215.3 УК России, то есть самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть.

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостанавливали прием российской нефти.