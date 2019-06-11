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Арестованы 4 фигуранта по делу о «грязи» в «Дружбе» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
Как отмечается, фигурантов — Дмитрия Никишова, Владимира Матюхина, Романа Гладкова и Романа Якушева — арестовали до 30 июня.
В суде отметили, что они являются подозреваемыми по статье 215.3 УК России, то есть самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность.
Ранее сообщалось, что Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть.
Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостанавливали прием российской нефти.
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