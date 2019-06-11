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Есть погибшие: в порту Махачкалы прогремел взрыв 

Рамблер + ещё 81 1 час назад
В порту Махачкалы произошёл взрыв на танкере, сообщает сайт Главного управления МЧС по Республике Дагестан. Есть пострадавшие.
ЧП произошло рано утром 11 июня. По данным спасателей, детонация возникла в процессе перекачки нефтепродуктов. После взрыва на судне распространился пожар. По информации ТАСС, в результате происшествия пятеро человек пострадали, двое из которых были госпитализированы. Отмечается, что ещё троих человек ищут.
«Интерфакс», ссылаясь на собственные источники, уверяет, что на месте ЧП были обнаружены тела двоих погибших.
«Московский комсомолец» со ссылкой на собеседника в МЧС заявляет, что в результате происшествия угрозы разлива нефть по акватории порта нет.
«Вести.ру» опубликовали первые кадры, снятые очевидцем, с места событий. На записи видно судно и несколько пожарных машин. Заметно небольшое задымление. Примечательно, что к этому моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
Комментарии22
Происшествия , Видео , МЧС , Московский комсомолец , Вести.Ру , Интерфакс , Махачкала , Республика Дагестан
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