Есть погибшие: в порту Махачкалы прогремел взрыв

ЧП произошло рано утром 11 июня. По данным спасателей, детонация возникла в процессе перекачки нефтепродуктов. После взрыва на судне распространился пожар. По информации ТАСС, в результате происшествия пятеро человек пострадали, двое из которых были госпитализированы. Отмечается, что ещё троих человек ищут.

«Интерфакс», ссылаясь на собственные источники, уверяет, что на месте ЧП были обнаружены тела двоих погибших.

«Московский комсомолец» со ссылкой на собеседника в МЧС заявляет, что в результате происшествия угрозы разлива нефть по акватории порта нет.