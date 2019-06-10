Самолет S7 в Москве прервал взлет

Во время разбега по взлетно-посадочной полосе сработал датчик о возможном выключении автомата тяги, рассказал представитель пресс-службы S7. Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет.

«Согласно стандартам, при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет», — отметили в пресс-службе.

Самолет вернулся на стоянку. Пассажиры вылетят в Казань резервным бортом.