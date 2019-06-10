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Самолет S7 в Москве прервал взлет 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Москве самолет авиакомпании S7 прервал взлет из-за сообщения о неисправности, передает РИА «Новости».
Во время разбега по взлетно-посадочной полосе сработал датчик о возможном выключении автомата тяги, рассказал представитель пресс-службы S7. Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет.
«Согласно стандартам, при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет», — отметили в пресс-службе.
Самолет вернулся на стоянку. Пассажиры вылетят в Казань резервным бортом.
Происшествия , АК S7 , РИА Новости , Москва
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