Голунова предложили отпустить под подписку о невыезде

В понедельник Москалькова проинформировала президента России Владимира Путина о деле Ивана Голунова.

«Подробности разговора с президентом очень короткие. Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности», — рассказала Москалькова в интервью «Медузе».

По ее словам, президент положительно отреагировал на ее просьбы и предложения. Москалькова заявила также, что Путин следит за делом Голунова с самого начала.

По мнению омбудсмена, суд мог выбрать подписку о невыезде в качестве меры пресечения Голунову. Она отметила, что часто сталкивается с жалобами на то, что судья не делает попытки проверить, о чем следователь или прокурор заявляет в поддержку ходатайства об аресте.

«У нас четыре основания для того, чтобы заключить человека в СИЗО: человек пытается скрыться, он будет продолжать заниматься преступной деятельностью, влиять на свидетелей или пытаться уничтожить доказательную базу. Достаточно часто эти заявления голословны — и судья их не проверяет», — пояснила она.

Тем не менее, Москалькова назвала домашний арест Голунова «шагом вперед» и проявлением самостоятельности со стороны суда.

«Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков», — сказала Москалькова.

Омбудсмен призвала пересмотреть законодательство и правоприменительную практику в делах такого рода. Москалькова отметила, что «запрос общественности на справедливость по таким делам небезоснователен».

Омбудсмен пообещала внимательно изучить документы по делу Голунова вместе с его адвокатами.