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Голунова предложили отпустить под подписку о невыезде 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно отпустить под подписку о невыезде. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В понедельник Москалькова проинформировала президента России Владимира Путина о деле Ивана Голунова.
«Подробности разговора с президентом очень короткие. Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности», — рассказала Москалькова в интервью «Медузе».
По ее словам, президент положительно отреагировал на ее просьбы и предложения. Москалькова заявила также, что Путин следит за делом Голунова с самого начала.
По мнению омбудсмена, суд мог выбрать подписку о невыезде в качестве меры пресечения Голунову. Она отметила, что часто сталкивается с жалобами на то, что судья не делает попытки проверить, о чем следователь или прокурор заявляет в поддержку ходатайства об аресте.
«У нас четыре основания для того, чтобы заключить человека в СИЗО: человек пытается скрыться, он будет продолжать заниматься преступной деятельностью, влиять на свидетелей или пытаться уничтожить доказательную базу. Достаточно часто эти заявления голословны — и судья их не проверяет», — пояснила она.
Тем не менее, Москалькова назвала домашний арест Голунова «шагом вперед» и проявлением самостоятельности со стороны суда.
«Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков», — сказала Москалькова.
Омбудсмен призвала пересмотреть законодательство и правоприменительную практику в делах такого рода. Москалькова отметила, что «запрос общественности на справедливость по таким делам небезоснователен».
Омбудсмен пообещала внимательно изучить документы по делу Голунова вместе с его адвокатами.
Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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