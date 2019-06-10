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Покушался на губернатора: задержан глава регионального СУ СК 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Фото: youtube.com
Бывший глава СУ СК РФ по Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан по подозрению в покушении на убийство губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, экс-руководитель следственного управления был задержан «в рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов».
Петренко не назвала фамилии задержанного. По информации ТАСС, это генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев, который был главой СУ СК РФ по Волгоградской области с 2011 года до декабря 2018 года.
Покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова произошло 16 ноября 2016 года. В дом губернатора проникли неизвестные, один из них пытался поджечь стену дома.
Были возбуждены дела о поджоге и покушении на убийство. Следствие установило причастных к преступлению лиц, среди которых оказался бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.
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Происшествия , Криминал , Пожары , Андрей Бочаров , Михаил Музраев , СКР , МВД , Волгоградская Область
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