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Убитая любовница экс-главы Раменского района оказалась ВИЧ-инфицирована 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Соцсети
Зампредседатель Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгения Исаенкова, по делу об убийстве которой арестован экс-глава района Андрей Кулаков, была ВИЧ-инфицирована.
По данным судмедэкспертизы, Исаенкова была ВИЧ-инфицированной, но, по предварительной информации, вирус у нее был обнаружен только после смерти — все прижизненные анализы были «чистыми», сообщает «Рен ТВ».
Отмечается, что Кулаков сдал анализ в СИЗО, его проба на ВИЧ отрицательная. Однако анализ придется повторять в течение трех месяцев после последнего свидания с любовницей, так как столько длится инкубационный период, во время которого вирус неактивен и его нельзя определить лабораторным путем.
Также сообщается, что во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена истыканная иголками фотография супруги Андрея Кулакова, а рядом с ней — кукла вуду.
Напомним, глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков был задержан 31 мая по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой, к которой испытывал личные неприязненные отношения.
Сообщалось, что он досрочно сложил полномочия главы района 29 мая. Вину Кулаков не признал. Однако в начале июня его арестовали до 7 июля.
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Происшествия , Андрей Кулаков , ФСИН , РЕН ТВ , Московская область
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