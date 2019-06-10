Прокуратура Швеции задержала мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале в Мальмё

Шведская прокуратура приняла решение арестовать мужчину, который в понедельник угрожал устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальмё . Об этом сообщается на сайте полиции.

Ранее утром полиция обезвредила на вокзале человека, который вел себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он кричал, что там было оружие и бомба. Стражам порядка пришлось стрелять, они ранили его в обе ноги. Сумки мужчины обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники.

Полиция также информируют, что в вещах задержанного было обнаружено несколько разных документов, удостоверяющих личность.