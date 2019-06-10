Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Швеции задержала мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале в Мальмё 

ТАСС + ещё 3 50 минут назад
Фото: Reuters
Шведская прокуратура приняла решение арестовать мужчину, который в понедельник угрожал устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальмё. Об этом сообщается на сайте полиции.
Ранее утром полиция обезвредила на вокзале человека, который вел себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он кричал, что там было оружие и бомба. Стражам порядка пришлось стрелять, они ранили его в обе ноги. Сумки мужчины обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники.
Полиция также информируют, что в вещах задержанного было обнаружено несколько разных документов, удостоверяющих личность.
"Полиция работает над установлением личности человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран", — отмечено в сообщении.
ТАСС: последние новости
Адвокат Ивана Голунова: на изъятых в квартире журналиста предметах не нашли его отпечатков Экс-главу СУ СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Происшествия , Криминал , Мальме , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко назвал «преступный вопрос» для референдума7
На изъятых у Голунова наркотиках нашли ДНК других людей151
Имущество Порошенко могут арестовать17
Самолет S7 в Москве прервал взлет63
РФ выступила с обвинениями к Киеву по Донбассу617
Видео
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
04:12
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Политика
03:01
Зеленский взялся за губернаторов
В мире Украина
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
01:00
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Войска Армия
00:35
Охоту истребителя F-16 на птиц сняли на видео
Армия Оружие
03:37
Cистему ПВО Ирана показали в действии
Армия Оружие
00:27
Пока вы спали: из банков утекли данные россиян
Общество
00:38
Россиян предупредили о короткой неделе
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение