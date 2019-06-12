Ургант высмеял задержавших Голунова полицейских

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на новости об освобождении из-под домашнего ареста журналиста Ивана Голунова и снятии с него всех обвинений. Об этом он заявил в эфире программы «Вечерний Ургант», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Самый короткий домашний арест в истории», — пошутил Ургант, добавив, что если продюсер и комик Семен Слепаков будет снимать продолжение сериала «Домашний арест», то это будет короткометражка. «Получается, новая сказка Салтыкова-Щедрина: "Как один журналист двух генералов отстранил"», — поиронизировал шоумен.

По словам телеведущего, перед правоохранительными органами теперь стоит непростая задача — правдоподобно объяснить, как наркотики оказались в квартире Голунова.

«Во-первых, это мыши-наркоманы. (…) Во-вторых, афганский ветер надул. Такая наркотическая поземка. Ну и в конце концов, наркотики могли оказаться в квартире Ивана в качестве божьей кары за работу в ток-шоу "Собчак живьем"», — заметил Ургант.

Он заключил, что единственное, что поможет полиции, это стиратель памяти из фильма «Люди в черном».

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня Иван Голунов вышел на свободу.