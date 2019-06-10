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В Крыму прошли обыски у исламистов из «Хизб ут-Тахрир»* 

РИА Новости + ещё 6 35 минут назад
Фото: ФСБ РФ
Обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* идут в Крыму, сообщает в понедельник региональное управление ФСБ.
"Возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*", — говорится в релизе.
Обыски "по местам регистрации и проживания" начались сегодня.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Происшествия , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , Республика Крым
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