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В Челябинске отец выкрал пятилетнего сына, что увезти жить в землянку 

ТК «Звезда» + ещё 2 40 минут назад
Фото: ТРК ЗВЕЗДА
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, девятого июня, когда семья с двумя детьми — пятилетним мальчиком Мишей и десятимесячной дочерью вышла из подъезда и садилась в свой автомобиль.
В Челябинске во дворе жилого дома украли пятилетнего мальчика из машины родителей ребенка. По словам семьи, это сделал биологический отец по религиозным соображениям.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, девятого июня, когда семья с двумя детьми — пятилетним мальчиком Мишей и десятимесячной дочерью вышла из подъезда и садилась в свой автомобиль. По словам матери детей Светланы, старшего сына усыновил и воспитывает как родного ее муж. В то время, как женщина пристегивала ремнями безопасности младшую дочь, внезапно подошел биологический отец, попросил отдать мальчика, а потом открыл дверь авто и убежал вместе с ребенком.
На кадрах видно, как мужчина в камуфляжном костюме стоит вместе с то и дело убегающим от него ребенком, агрессивно разговаривая с другим молодым человеком. По словам Светланы, последний — это друг семьи, которого они попросили помочь остановить биологического отца. В конце видео он распыляет в глаза мужчины баллончик, из-за чего ему все-таки удается забрать ребенка. Самих родителей задержал красный сигнал светофора.
Родственники мальчика утверждают, что его биологический отец хочется, чтобы он «жил в чистом поле в землянке», не получая образования и медицинской помощи. Сейчас в городе ведутся поиски ребенка, в отделе МВД Ленинского района Челябинска проводится проверка данного инцидента.
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Происшествия , МВД , Челябинск
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