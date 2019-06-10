Около 100 горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за сбоя в системе вентиляции

Эвакуация горняков проводится на шахте "Алексиевская" в Кузбассе из-за поломки в вентиляционной системе. В момент ЧП на опасном участке в забое находилось около 100 шахтеров, сообщили ТАСС в областном департаменте угольной промышленности.

"На шахте "Алексиевская" произошла остановка главного вентилятора проветривания на производственной площадке. В шахте было 95 человек, их эвакуируют, угрозы для их жизни и здоровья нет", — сообщил собеседник агентства.

По данным регионального управления МЧС, на место выехали два отделения горноспасателей, в настоящий момент из забоя уже эвакуировано около 50 человек.