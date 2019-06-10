Девять человек погибли при обвале на шахте в Китае

Китае в провинции Цзилинь произошел обвал шахты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Как отмечается, в ходе инцидента погибли девять человек, еще 10 — получения ранения.

Уточняется, что к обвалу на шахте привело землетрясение магнитудой 2,3, в результате которого рабочие оказались заблокированными под землей.

К настоящему моменту поисково-спасательные работы окончены, а всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.