Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девять человек погибли при обвале на шахте в Китае 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
В Китае в провинции Цзилинь произошел обвал шахты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Как отмечается, в ходе инцидента погибли девять человек, еще 10 — получения ранения.
Уточняется, что к обвалу на шахте привело землетрясение магнитудой 2,3, в результате которого рабочие оказались заблокированными под землей.
К настоящему моменту поисково-спасательные работы окончены, а всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Газета.Ru: последние новости
Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики В Крыму пришли с обысками к исламистам из "Хизб ут-Тахрир" Около 90 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе
Происшествия , Азия , Китай
Читайте также
Новости партнеров