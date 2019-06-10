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В Китае девять человек погибли при обвале на шахте 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обвал произошел на шахте компании "Лунцзяпу" в воскресенье около 20.00 по местному времени (15.00 мск) и привел к землетрясению магнитудой 2,3. В результате шахтеры оказались заблокированы под землей, их общее число не сообщалось.
После того, как стало известно о ЧП на шахте, местные власти распорядились немедленно приступить к поисково-спасательной операции, которая к настоящему моменту завершена. Компетентные органы приступили к расследованию.
Все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
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Происшествия , Китай
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