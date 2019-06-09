В Москве за один день утонули три человека

В воскресенье, 9 июня, в столице утонули трое мужчин.

Несчастные случаи произошли в разных водоемах города.

Как стало известно РЕН ТВ, 36-летний мужчина утонул на Борисовских прудах. Спасатели достали его из воды, но проведенные реанимационные действия не привели к желаемому результату.

В Строгинском пруду на улице Исаковского утонул 23-летний парень, а тело 46-летнего мужчины было найдено в пруду парка 850-летия Москвы, сообщает телеканал.