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В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом Уфы, в результате нападения мужчина скончался, женщина с ранением госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
По данным ведомства инцидент произошёл в воскресенье около автовокзала "Южный" в Уфе.
"Житель Уфимского района 25 лет выстрелил из огнестрельного оружия в 25-летнего уфимца — водителя "Лада Приора", припаркованной возле вокзала, и в 24-летнюю пассажирку. В результате водитель скончался на месте происшествия, а женщина с ранением доставлена в больницу города", — рассказали агентству в башкирской полиции.
По словам собеседника, предварительно установлено, что конфликт произошёл на бытовой почве и молодой человек стрелял из охотничьего ружья.
"Подозреваемый в нападении задержан, на месте работают правоохранители, материалы проверки полиция передала следственным органам", — пояснили РИА Новости в МВД по республике.
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Комментарии6
Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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