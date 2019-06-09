В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом Уфы , в результате нападения мужчина скончался, женщина с ранением госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии

По данным ведомства инцидент произошёл в воскресенье около автовокзала "Южный" в Уфе.

"Житель Уфимского района 25 лет выстрелил из огнестрельного оружия в 25-летнего уфимца — водителя "Лада Приора", припаркованной возле вокзала, и в 24-летнюю пассажирку. В результате водитель скончался на месте происшествия, а женщина с ранением доставлена в больницу города", — рассказали агентству в башкирской полиции.

По словам собеседника, предварительно установлено, что конфликт произошёл на бытовой почве и молодой человек стрелял из охотничьего ружья.