Жилой дом загорелся в Лондоне

Пожар произошёл в семиэтажном жилом здании в британской столице.

Ликвидацией огня занимаются около 100 человек и 15 машин, сообщается на сайте пожарной команды города. Инцидент произошёл на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке мегаполиса.

Пламя охватило этажи с первого по шестой. Причины случившегося в настоящий момент неизвестны.

Ранее News.ru писал, что пожар произошёл в административном здании на востоке Москвы. Огонь охватил кровлю постройки. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Информации о пострадавших нет.