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Жилой дом загорелся в Лондоне 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пожар произошёл в семиэтажном жилом здании в британской столице.
Ликвидацией огня занимаются около 100 человек и 15 машин, сообщается на сайте пожарной команды города. Инцидент произошёл на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке мегаполиса.
Пламя охватило этажи с первого по шестой. Причины случившегося в настоящий момент неизвестны.
Ранее News.ru писал, что пожар произошёл в административном здании на востоке Москвы. Огонь охватил кровлю постройки. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Информации о пострадавших нет.
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Происшествия , В мире , Европа , Пожары
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