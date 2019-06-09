Торговый центр загорелся в Тульской области

В 17:55 по местному времени поступило сообщение о возгорании части крыши двухэтажного торгового здания на улице Энергетиков, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС устанавливает обстоятельства инцидента.