Торговый центр загорелся в Тульской области 

Глава пресс-службы управления МЧС по Тульской области Максим Пряхин заявил, что в здании торгового комплекса в городе Щекино произошёл пожар, всех посетителей эвакуировали.
В 17:55 по местному времени поступило сообщение о возгорании части крыши двухэтажного торгового здания на улице Энергетиков, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее News.ru писал, что помощь медиков после пожара в здании следственного изолятора исправительной колонии № 1 в Тюмени потребовалась семи людям.