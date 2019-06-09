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Торговый центр загорелся в Тульской области 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Фото с места происшествия/71.mchs.gov.ru
Глава пресс-службы управления МЧС по Тульской области Максим Пряхин заявил, что в здании торгового комплекса в городе Щекино произошёл пожар, всех посетителей эвакуировали.
В 17:55 по местному времени поступило сообщение о возгорании части крыши двухэтажного торгового здания на улице Энергетиков, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее News.ru писал, что помощь медиков после пожара в здании следственного изолятора исправительной колонии № 1 в Тюмени потребовалась семи людям.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ФСИН , Тульская Область , Щекино
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