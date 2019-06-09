Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шереметьево начался потоп 

Ридус + ещё 3 1 час назад
Фото: Ридус
К задержкам выдачи багажа в аэропорту Шереметьево прибавилась еще одна проблема.
Его начало заливать.
Нет грузчиков? Что будет с багажом в Шереметьево
Дело в том, что 9 июня в Шереметьево сработала пожарная сигнализация, хотя возгорания в здании не было.
Однако система пожаротушения отреагировала оперативно, и терминал В залило водой, сообщает ФАН.
Ридус
По словам очевидцев, скорее всего, произошла поломка оборудования. Официальная причина аварии пока не называлась.
Издание опубликовало видео, запечатлевшее «потоп» в аэропорту.
Ранее сообщалось, что 1 июня в терминале Е аэропорта Шереметьево пассажиры не могли дождаться своего багажа более двух часов. В Сети было размещено видео, на котором возмущенные пассажиры требуют от сотрудниц аэропорта «вызвать милицию» и вернуть им багаж.
Администрация аэропорта Шереметьево признала проблемы с выдачей багажа, пообещав решить их концу июня.
Компания «Шереметьево хэндлинг», обслуживающая багаж пассажиров Шереметьево, решила мобилизовать всех сотрудников «на подработку в усиление».
Ридус: последние новости
Пытавшийся искупать тигра работник зоопарка лишился рук Вступившегося за незнакомца мужчину убили в Подмосковье Два украинских города остались без воды послпе попадания в реку тонны яда
Комментарии17
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму разместили «убийцу кораблей»96
Союз России и Китая перепугал Запад323
Мужчина расстрелял людей в Уфе6
«Будем сажать»: Зеленский нашел слуг для народа119
Звезда «Улиц разбитых фонарей» бросил жену ради студентки
Видео
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
01:05
В Крыму разместили «убийцу кораблей»
Оружие Армия
01:53
«Будем сажать»: Зеленский нашел слуг для народа
В мире Статьи
02:35
В отравившем Алибасова средстве нашли нарушение
Шоу-бизнес Общество
00:52
Ким Чен Ын совершил новый жестокий вид казни
В мире Азия
03:48
Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение