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Жители Узбекистана хотели устроить самосуд над педофилом 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Правоохранительные органы Узбекистана задержали жителя Ташкентской области, который обвиняется в педофилии. Местные жители хотели совершить над ним самосуд.
Днём 5 июня в махалли «Ташлак» Уртачирчикского района Ташкентской области был задержан мужчина в возрасте чуть старше 40 лет. Местные жители сообщили, что мужчина был задержан в то время, когда пытался обманным путём заманить восьмилетнюю девочку к себе в дом и изнасиловать. Люди хотели устроить самосуд над предполагаемым педофилом, — пишет «Радио Озодлик» со ссылкой на данные прокуратуры республики.
Издание отмечает, что инцидент произошёл во время празднования окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.
Отец девочки в заявлении в правоохранительные органы сообщил, что его дочь спас от педофила местный житель, которому удалось задержать злоумышленника. Следственный отдел РОВД Уртачирчикского района начал проверку.
Как писал News.ru, полиция задержала 47-летнего гражданина Узбекистана, предположительно являющегося отцом ребёнка беременной пятиклассницы из подмосковного Лыткарино.
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Происшествия , Криминал , МВД , Узбекистан
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